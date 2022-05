Conferência reflete em Fátima sobre o santuário como lugar da experiência de Deus

“Sendo um lugar rememorativo, o santuário é uma mediação da presença divina: a envolvência dos espaços, as ações sacramentais e orantes permitem a cada peregrino encontrar-se com Deus, enquanto membro de uma comunidade”, refere a sinopse da conferência, a cargo de Liliana Reis, religiosa da Aliança de Santa Maria.

Segundo a conferencista, “por ser lugar de comunhão com Deus e com os irmãos, o santuário representa uma profecia do definitivo”.

“Peregrinar a um santuário recorda-nos a nossa condição peregrina neste mundo e como apenas alcançaremos a plena identidade quando alcançarmos a meta para a qual caminhamos”, acrescenta.

Com início previsto para as 15:30, na Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, este é o terceiro encontro deste ano, estando ainda previstos outros dois encontros até ao final de 2022, em 04 de setembro e 06 de novembro.

Liliana Reis concluiu o mestrado integrado em Teologia pela Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa de Lisboa com a dissertação “Fazendo-nos ver a nós mesmos” - Uma análise antropológica da Mensagem de Fátima.

A religiosa integra a comunidade da Aliança de Santa Maria, residente em Guimarães, onde colabora na Paróquia de Nossa Senhora da Oliveira, e fará os seus votos perpétuos em setembro deste ano.

Ainda no âmbito deste encontro de domingo, terá lugar um recital que conjugará a música, pelo organista do Santuário de Fátima Davide Barros, com a poesia, declamada por Fausto Ferreira, cantautor autodidata, que tem contribuído pontualmente com algumas composições para cordofones tradicionais portugueses, realizadas no âmbito de atividades da Pastoral dos Jovens do Santuário de Fátima.

Segundo informação do santuário, o programa do recital, que tem por título “A vida de Maria”, conciliará excertos do ciclo de poemas homónimo de Rainer Maria Rilke, sobre música improvisada de Davide Barros e dois corais de Bach.