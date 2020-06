Conferência Episcopal reúne-se hoje em Fátima com eleição para novos orgãos

O cardeal patriarca de Lisboa é presidente do CEP e também do seu Conselho Permanente.

A vice-presidência da CEP é ocupada pelo cardeal António Marto, bispo de Leiria-Fátima, e o padre Manuel Barbosa ocupa o cargo de secretário.

A Assembleia tem hoje início, na Casa de Nossa Senhora das Dores do Santuário de Fátima.

Inicia-se às 16h00 (menos uma nos Açores) com o discurso de abertura por Manuel Clemente e há depois uma reflexão sobre a sociedade portuguesa a reconstruir depois da pandemia Covid-19.

As eleições para os órgãos do CEP para 2020-202 (Conselho Permanente, Presidentes das Comissões Episcopais, Delegados da CEP) surgem no ponto 3 da Ordem de Trabalhos.

O ponto 4 diz respeito a Nomeações e informações.