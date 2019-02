Concurso público para alienação de capital da Norma Açores ficou em branco

Apesar de seis potenciais investidores terem tido acesso às condições gerais do procedimento concursal, “não foram apresentadas propostas de aquisição por qualquer um dos interessados", pelo que "se estuda agora um novo procedimento relativo à alienação da participação financeira detida pela EDA na Norma Açores”, segundo uma nota de imprensa enviada à agência Lusa.

O Governo dos Açores, acionista maioritário do grupo EDA, no âmbito da reestruturação do setor público empresarial regional (SPER), deliberou proceder à alienação de participações sociais direta ou indiretamente detidas.

Neste pacote estava incluída a participação que a EDA detém na Norma Açores, representativa de 62,625% do capital social daquela empresa, correspondente a 50.100 ações.

A Norma Açores, empresa de planeamento, consultoria, assessoria e prestação de serviços em várias áreas registou um volume de negócios de 3,1 milhões de euros em 2017, mas o seu resultado líquido foi de 77 milhões contra 323 milhões em 2016, segundo o relatório e contas do grupo EDA.

O seu nível de endividamento é de 27 milhões de euros, enquanto a sua solvabilidade caiu de 353 milhões de 2016 para 272 milhões em 2017.

A empresa possui 56 trabalhadores, sendo acionistas, além da EDA, a Organização Consultores SGPS, S.A. (25,5%), a Açoreana Seguros (5%) e outros com 6,6% do capital social.

De acordo com as Resoluções do Conselho de Governo n.ºs 74/2018 de 20 de junho e 108/2018, de 9 de outubro, a alienação compreendia 8.000 ações, representativas de 10% do capital social, mediante venda direta por corretagem bancária aos trabalhadores, e 42.100 ações, representativas de 52,625% do capital social, mediante concurso público.

As peças do procedimento foram disponibilizadas em 12 de dezembro de 2018, e o prazo para apresentação das propostas decorreu até ao final do dia 24 de janeiro de 2019.