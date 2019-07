Concurso para gare de passageiros de São Roque do Pico avança este ano

O concurso público para a construção do novo terminal de passageiros do porto de São Roque do Pico, um investimento de quatro milhões de euros, será lançado ainda este ano, avançou o Governo dos Açores.

“Ainda este ano será lançado o concurso público” para a obra, “que incluiu a construção da nova gare de passageiros, avanço do muro cortina e molhe de proteção junto à rampa ro-ro [roll on/roll off - carga que embarca e desembarca em cima de rodas] e as necessárias dragagens para reforço da manobrabilidade da zona da bacia, assim como, na zona terrestre envolvente, a construção de acessos, áreas de apoio, parque de estacionamento e embarque de viaturas”, avançou a secretária Regional dos Transportes e Oras Públicas dos Açores.

Ana Cunha, que falava hoje no Porto de São Roque do Pico, na apresentação técnica do projeto orçado em quatro milhões de euros, afirmou que foram asseguradas “todas as garantias técnicas de que esta obra servirá, em toda a sua plenitude, os objetivos para os quais foi pensada e será executada”.

Este foi um “processo marcado pela ponderação, pela análise serena e cuidada das soluções possíveis, mas também pelo diálogo com as várias entidades representativas deste concelho e desta ilha”, que “servirá o melhor possível a população deste concelho, desta ilha e a economia do Pico”, sublinhou a governante.

A esta intervenção segue-se a ampliação do porto comercial de São Roque do Pico, atualmente em fase de projeto, totalizando um investimento global de 30 milhões de euros nesta infraestrutura portuária.

As empreitadas permitirão assegurar a “operação simultânea do transporte regular de passageiros e comercial de carga, eliminando-se os constrangimentos existentes”, garantiu Ana Cunha.