Concurso para a requalificação do Caminho do Fundo na Horta lançado em março

Segundo nota, com a celebração de mais este contrato, a autarquia investiu, “em transferências financeiras para a Junta de Freguesia da Matriz, 18.981 euros, que permitiram a execução de muros de pedra de basalto naquela artéria tendo em vista a sua asfaltagem, que deverá ter concurso lançado em março próximo”.

Esta intervenção vem melhorar as acessibilidades à cidade da Horta, mas “é um processo que tem vindo a ser desenvolvido há algum tempo e que envolveu um grande trabalho e uma forte sinergia entre instituições e que permitiu o alargamento da via e a construção de novos muros”, afirmou José Leonardo Silva, presidente da Câmara Municipal da Horta, citado na mesma nota.

“A melhoria das acessibilidades às freguesias do interior da ilha e a sua ligação à cidade são fundamentais, por isso continuarmos a reivindicar a construção da segunda fase da variante à cidade da Horta para complementar todo este trabalho. Esse trabalho foi conseguido aqui com o alargamento e requalificação do Caminho do Fundo, como será no Lameiro Grande, entre Flamengos e Feteira, já consignada ao empreiteiro que vai fazer a obra”, acrescentou o autarca.

Por ser turno Laurénio Tavares, presidente da Junta de Freguesia da Matriz, enalteceu a parceria estabelecida entre as instituições: “Foi com esta câmara que conseguimos levar por diante esta empreitada que é, no nosso entender, fundamental. Este é um caminho bastante movimentado e que esperamos que num futuro próximo possa ser uma alternativa viável”.