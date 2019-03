Concertos comentados na Sinagoga de Ponta Delgada já na próxima semana

Na próxima semana, dias 18, 20 e 21 de março, terá lugar a iniciativa “Concertos comentados na Sinagoga”, os quais se destinam apenas aos alunos das escolas secundárias e profissionais do concelho de Ponta Delgada, subordinados ao tema “Música Hebraica ao longo dos tempos”.

Desta forma, segunda-feira, dia 18 de março, às 10h30, o concerto tem como destinatários 25 alunos da Escola Secundária Antero de Quental e 46 da MEP - Escola Profissional da Santa Casa da Misericórdia de Ponta Delgada.





A 20 de março, às 10h30, o concerto comentado é dirigido a 79 alunos da Escola Secundária das Laranjeiras.





O último concerto comentado, a 21 de março, também às 10h30, é destinado a 30 alunos da Escola Secundária Domingos Rebelo e a outros 30 da Escola Secundária Antero de Quental.





Os músicos, diz nota de imprensa, são o quarteto de cordas “com. Mozart”, constituído pelos professores do Conservatório Regional de Ponta Delgada Grigori Spektor (violino), Natália Zhilkina (violino), Pscuale Sansanelli (viola d´arco) e Natália Ferraz (violoncelo). Participa, ainda, o professor da flauta do Conservatório Regional de Ponta Delgada, Yuri Pankiv, que colabora com o referido quarteto desde a sua formação.





O programa será constituído por obras de géneros diferentes, mas que abrangem o conceito das mais variadas facetas da História do povo Judeu durante últimos 200 anos.





“Um Violinista no Telhado” (comédia dramática e musical) e Suite para quarteto de cordas, com música de Jerry Bock e arranjo de Sergei Muratov são duas das obras dos concertos comentados, que englobam, ainda, vários temas de Suite “Jewish Vintage”, com música de Kees Schonenbeek e arranjo de Pascuale Sansanelli.





Os últimos concertos comentados são “A Lista de Schindler (Schindler's List)”, com música de John Williams e arranjos de Yuri Pankiv, e Suite “Klezmer Wedding”, que apresenta diferentes danças que acompanharam, e continuam a acompanhar, os casamentos nas comunidades judaicas. O arranjo é de Mike Curtis.