Concerto orante de Natal na Lagoa

O programa do concerto contará um reportório preenchido com músicas de Natal e alguns momentos de leitura e meditação com temas variados, interpretados por este coro composto por um grupo de sete padres de São Miguel, com presença das ilhas Terceira e Graciosa, da diocese de Angra, sob direção da maestrina Cristina Ventura, natural da cidade do Porto.



O Coro Laudum Dei é constituído pelos sacerdotes: Nuno Espínola, pároco da Relva e Covoada e capelão militar na Diocese das Forças Armadas; Carlos Simas, pároco da Lomba da Maia e de São Brás, Ouvidor de Fenais de Vera Cruz e delegado do serviço diocesano da evangelização, catequese e missões para as ilhas de São Miguel e Santa Maria; Eurico Caetano, pároco da Matriz de Santa Cruz, Lagoa, e professor de Educação Moral e Religiosa Católica e Capelão da Santa Casa da Misericórdia de Santo António de Lagoa; João da Ponte, pároco de Nossa Senhora da Mãe de Deus, Matriz da Povoação, e do Faial da Terra; Rúben Sousa, pároco da Maia, Porto Formoso e Vigário Paroquial do Curato da Lombinha da Maia; Tiago Tedéu, pároco de Ponta Garça e da Ribeira das Tainhas, Vila Franca do Campo; e Vítor Medeiros, pároco da Ribeirinha, de Santa Bárbara, Ouvidor da Ribeira Grande, professor de Educação Moral e Religiosa Católica e assistente diocesano do Centro de Preparação para o Matrimónio e do Secretariado Bíblico da ilha de São Miguel.



A direção artística do coro está a cargo da maestrina Cristina Ventura, a qual é professora de música na Escola Secundária da Ribeira Grande, Vice-Presidente da Academia de Música da Povoação e professora de Formação Musical, clarinetista na Banda Marcial Troféu da Vila da

Povoação, maestrina da Orquestra da Escola Secundária da Ribeira Grande e do Coral da Nossa Senhora Mãe de Deus da Matriz da Povoação.