Concerto do Orfeão Nossa Senhora do Rosário e da Orquestra Juvenil da Lagoa amanhã

Este evento é organizado pelo próprio Orfeão, com o apoio da Câmara Municipal da Lagoa, da Igreja de Nossa Senhora do Rosário e da Associação Juvenil do Clube Operário Desportivo.





A primeira parte do concerto é da responsabilidade do Orfeão Nossa Senhora do Rosário, e tem Patrícia Varão como organista do Orfeão e Cármen Subica a maestrina.





A segunda parte do programa conta com a Orquestra Juvenil da Lagoa.





A noite terminará com um reportório conjunto com o Orfeão Nossa Senhora do Rosário e a Orquestra Juvenil da Lagoa.





Este evento está inserido no programa comemorativo dos 500 anos de elevação de Lagoa a vila e a sede de concelho e dos 10 anos de cidade e, também, no programa das festas em honra de Nossa Senhora do Rosário.