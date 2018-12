Concerto de Lino Cordeiro na Igreja do Colégio a 16 de dezembro

Segundo nota informativa, o reportório deste concerto é vasto e variado , focado, como não podia deixar de ser, em músicas que marcam esta importante quadra natalícia, nomeadamente, “Have Yourself A Merry Little Christmas”, de Hugh Martin e Ralph Blane; “The Christmas Song”, de Bob Wells e Mel Tormé; “Lord”, de Lino com arranjos de Leonard Zorzi; “The Little Drummer Boy”, de Katherine K. Davis; “Winter Wonderland”, de Felix Bernard e Richard B. Smith; “Bells Swinging”, de Lino com arranjos de Leonard Zorzi; “We Three Kings”, de John Henry Hopkins Jr.; “Today”, de Lino com arranjos de Leonard Zorzi; “I'll Be Home for Christmas”, de Walter Kent e Kim Gannon; “Joy to the World”, de Georg Friedrich Händel/Isaac Watts; “Silver Bells”, de Jay Livingston e Ray Evans; “The Good Lord Came into My Home”, de Lino com arranjos de Leonard Zorzi.

Lino Cordeiro tem uma carreira de 20 anos e obra editada em disco, como poemas e composições musicais da sua autoria. Tem atuado nos Açores e nos Estados Unidos da América