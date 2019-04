Concentrações de pólenes elevadas no continente, baixas na Madeira e moderadas nos Açores

As mais lidas

No continente, as concentrações são elevadas nas regiões de Trás-os-Montes e Alto Douro, Entre Douro e Minho, Coimbra, Castelo Branco, Lisboa e Setúbal, Alentejo e Algarve.

Segundo as previsões, na Região Autónoma dos Açores os valores serão moderados, sobretudo das ervas urtiga, parietária e gramíneas e das árvores pinheiro e bétula, enquanto na Madeira são baixos para os pólenes das árvores cipreste, pinheiro, plátano e eucalipto e das ervas gramíneas e parietária.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok