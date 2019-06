O concelho da povoação conta com mais dois trilhos ao dispor dos pedestrianistas na freguesia do Faial da Terra.

Trata-se do trilho da Vigia da Baleia, que volta a pertencer à lista dos trilhos em funcionamento e um novo percurso, que se junta a esta mesma listagem: o trilho dos Quatro Caminhos.





Segundo explica nota da autarquia, após 10 anos inativo, a equipa da Rede de Trilhos da Câmara Municipal da Povoação reabriu o trajeto pedestre da Vigia da Baleia, que possui o código PR18SMI, atribuído e homologado pela Comissão de Trilhos, da Direção Regional do Turismo. Com 7 km de extensão, o percurso da Vigia da Baleia liga a Vila da Povoação ao Faial da Terra por uma rota linear, de médio grau de dificuldade, com 3 horas de duração.





No trajeto pode observar-se várias paisagens, de entre as quais se destaca o Miradouro do Pico dos Bodes que possui uma vista panorâmica sobre a Vila da Povoação e a costa litoral até ao ilhéu de Vila Franca. Já na descida para o Faial da Terra os pedestrianistas encontrarão um antigo posto da vigia da baleia recuperado e utilizado para a observação de diferentes espécies de cetáceos.





Por seu turno, o trilho PRC40SMI dos Quatro Caminhos do Faial da Terra é completamente novo, de rota circular, e abrange o Sanguinho, Pico Grande, Atalhada e Pico dos Bodes.





Com uma duração estimada de 3 horas, este novo percurso, já está homologado pela entidade competente e possui uma extensão de 7,5 km.