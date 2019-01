Comunicação social nos Açores “reagiu muito tarde às novas tecnologias”

As mais lidas

Leia na íntegra a entrevista de Osvaldo Cabral, na edição desta quarta-feira, 09 janeiro 2019, do jornal Açoriano Oriental

Este livro nasce de uma experiência acumulada de 40 anos como jornalista. Para assinalar essas quatro décadas, eu pensei que era importante condensar em livro muito daquilo que refleti ao longo desse tempo, nomeadamente sobre a profissão, sobre o estado da comunicação social nos Açores e a crise jornalística que estamos a enfrentar, não só na Região, mas também em todo o país (e até um pouco a nível internacional). Fruto da minha experiência, tento também dar pistas aos mais novos, que são aqueles que estão a entrar na profissão e a ‘dominar’ as redações...

O Osvaldo Cabral lança o seu primeiro livro, ‘Os Açores e os Novos Média’, no próximo dia 14 de janeiro. O que o moveu a escrevê-lo?

Osvaldo Cabral soma 40 anos dedicados ao jornalismo açoriano, longevidade que assinala com um livro. Dentro dele, e nesta entrevista, há avisos para uma comunicação social que está a acordar tarde para a urgência de se reinventar e de apanhar o comboio tecnológico

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok