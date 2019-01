Compras online dos portugueses quase triplicam em novembro entre 2012 e 2018

As compras online quase triplicaram em novembro entre 2012 e 2018, e mais do que duplicaram em dezembro no mesmo período, de acordo com dados divulgados pela SIBS.

Entre novembro de 2012 e 2018, as operações de compra processadas pela SIBS e efetuadas em lojas online com cartões emitidos em Portugal quase triplicaram, com um aumento de 187%, revelou hoje a SIBS.

Já as compras online em dezembro aumentaram 168% nos últimos seis anos.

A SIBS indica que as compras online representaram 7,1% do total de compras dos portugueses.

Em 2018, o mês de novembro registou o maior número de compras médias diárias online e o dia com maior número de compras online foi a Black Friday (23 de novembro).

A empresa que gere a rede multibanco indica que entre 2012 e 2018 registou-se um aumento de 39% em novembro nos levantamentos e compras dos portugueses, e uma subida de 33% em dezembro. A SIBS explica que para este aumento contribuíram, sobretudo, as compras, com uma subida de 64% em novembro e de 50% em dezembro, entre 2012 e 2018.

O consumo dos portugueses no Top 5 de setores manteve-se semelhante, entre 2017 e 2018, com os supermercados a liderar (24,8%), seguidos da moda (9,8%), restauração (8%), gasolineiras (7,1%) e cultura, entretenimento e eletrónica (6,6%).

As compras dos portugueses no estrangeiro aumentaram 66% em novembro e 71% em dezembro, entre 2012 e 2018, sendo que as compras no estrangeiro representaram 3,1% do total de compras dos portugueses.

De acordo com os dados da SIBS, a moda passou a ser em 2018 o setor com maior quota (pelo valor de compra), substituindo o setor do alojamento, que era o setor com maior quota em 2017, e Espanha foi o país onde os portugueses realizaram mais transações (22,4%), seguindo-se França (19,3%) e o Reino Unido (8,4%).

Também as compras dos estrangeiros em Portugal, que representaram 5,8% do total de compras em Portugal em 2018, mais do que duplicaram em novembro (+129%) e dezembro (+118%), entre 2012 e 2018.

A SIBS indica que os cartões emitidos em França são os que fazem mais transações (levantamentos e compras) em Portugal (20,3%), seguindo-se os emitidos no Reino Unido (15,8%) e Espanha (9%).