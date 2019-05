Composição do metro de superfície atingida a tiro em Almada

As mais lidas

“Foram enviadas forças para o local, mas até ao momento não foi possível apurar quem foi o autor do disparo”, concluiu.

Segundo a mesma fonte, a composição do metro foi atingida na zona frontal quando estava na estação da Fomega, no concelho de Almada, junto a um ponto de recolha de passageiros.

“Pelas 20:20 foi efetuado um disparo de caçadeira, com um cartucho de dispersão, que causou estragos na composição do metro, nomeadamente num vidro e plásticos, não provocando qualquer ferido”, afirmou a fonte da GNR.

Uma composição do metro de superfície em Almada, distrito de Setúbal, foi atingida esta terça feira por um disparo de caçadeira que, apesar de não causar feridos, provocou danos materiais, disse à Lusa fonte da GNR.

