Complemento ao Abono de Família do 1.º semestre pago a mais de 20 mil beneficiários

Em nota enviada às redações, o executivo regional de coligação PSD/CDS-PP/PPM adianta que "a vice-presidência do Governo, através do Instituto de Segurança Social dos Açores [ISSA], procedeu hoje ao pagamento" do complemento açoriano ao abono de família para crianças e jovens, "referente ao primeiro semestre de 2021".

"O montante a pagamento ascende a 1,2 milhões de euros e abrange mais de 20 mil beneficiários", lê-se na mesma nota.

O pagamento deste apoio familiar tem uma periodicidade semestral e, de acordo com a nota divulgada pelo Governo Regional, "os valores referentes ao ano de 2020 foram também recentemente saldados".