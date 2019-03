Comissão Política do PS aprova por ampla maioria lista de candidatos

As mais lidas

No próximo dia 09 de março, o PS reúne-se em Comissão Nacional, o órgão máximo entre congressos, para aprovar o manifesto eleitoral do PS.

Proposta pelo secretário-geral do PS, António Costa, a lista de candidatos socialistas obteve 68 votos a favor, nove contra (provenientes da tendência minoritária de Daniel Adrião) e três abstenções.

A lista de candidatos socialistas às eleições para o Parlamento Europeu, que é encabeçada pelo ex-ministro Pedro Marques, foi aprovada por ampla maioria em reunião da Comissão Política Nacional do PS, disse à agência Lusa fonte deste partido.

