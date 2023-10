Comissão Europeia não confirma presença nem convite para cimeira no Egito

Uma porta-voz do executivo comunitária Arianna Podesta, questionada na habitual conferência de imprensa diária, respondeu que a reunião “não está na agenda da presidente”, Ursula von der Leyen, acrescentando que naquele momento não conseguia "confirmar a participação”, remetendo para mais tarde informação sobre o convite.

O presidente egípcio, Abdel Fattah El-Sisi, é no sábado o anfitrião de uma reunião de alto nível para debater o atual conflito entre a organização terrorista islamita Hamas e Israel, bem como a grave crise humanitária na Faixa de Gaza.

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e o chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, irão participar no encontro, que terá lugar nos arredores do Cairo, ao lado do líder dos EUA, Joe Biden e do secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, contando ainda com a presença de líderes de países do Médio Oriente.

Na agenda do encontro o conflito iniciado em 07 de outubro com um ataque do Hamas a território israelita junto à Faixa de Gaza e as consequências humanitária para a população no enclave palestiniano, que vive uma grave crise humanitária depois de Telaviv ter cortado o acesso a água e eletricidade, entre outros bens de primeira necessidade, para além dos bombardeamentos que causam baixas entre civis.

O ataque do Hamas em Israel matou 1.400 pessoas em Israel, tendo ainda sido tomadas reféns um número estimado de cerca de 200 pessoas.

A resposta israelita causou pelo menos 3.478 mortos no superpovoado território palestiniano, a maioria civis, segundo as autoridades locais.