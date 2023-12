“Comercial” reúne hoje para votar as contas de 2022

Os sócios do Grupo Desportivo Comercial (GDC) vão apreciar e votar, esta noite, o Relatório e Contas referente ao ano de 2022, mas também o Orçamento para o próximo ano, em assembleia geral (AG) ordinária que está agendada para a sede do clube, na Lagoa.



São três os pontos na ordem de trabalhos da AG que deverá ser marcada pela discussão em volta da não inclusão, pelo segundo ano consecutivo, do Azores Rallye no Campeonato de Portugal de Ralis (em 2024), e cujo início está agendado para as 20h00.

Apreciação e votação do relatório de gestão, contas do exercício e relatório e parecer do conselho fiscal, correspondentes a 2022 (1.º); apreciação e votação do plano de atividades, orçamento e relatório e parecer do conselho fiscal, correspondentes a 2024 (2.º); aprovação da joia e da quota a pagar pelos associados em 2024 (3.º) são os pontos da última AG que vai decorrer no primeiro andar do edifício que o clube ocupa desde 2003.

Na sequência de uma adenda ao contrato de comodato , assinado recentemente entre a direção do GDC e a Câmara Municipal de Lagoa (entidade proprietária do espaço), o “Comercial” deixa de ocupar os espaços que detinha no primeiro andar, ficando apenas com as três salas situadas na zona térrea do edifício.

Ao que o Açoriano Oriental apurou, a direção de Rui Moniz vai apresentar um relatório de contas que apresenta um saldo negativo de mais de 70 mil euros em 2022, o que deixou o clube com um passivo de cerca de 1,2 milhões de euros a 31 de dezembro daquele ano.