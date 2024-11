De acordo com a autarquia, o programa começa com uma concentração junto às Portas da Cidade, às 08:30 locais (09:30 em Lisboa), seguindo-se a partida de autocarro com destino às Sete Cidades e o início do trilho da “Serra Devassa”.



O regresso a Ponta Delgada está agendado para as 12h30, com destino ao Parque Urbano, onde haverá a pausa para almoço. O período da tarde está destinado à realização de atividades desportivas e a animação musical.