O Dia Internacional da Juventude, que é comemorado na segunda-feira, dia 12 de agosto, será assinalado com a entrada gratuita no Complexo Municipal de Piscinas de Lagoa, para os jovens portadores do Cartão Jovem +, com idades compreendidas entre 12 e 30 anos.

No âmbito do programa, serão dinamizadas várias atividades ao ar livre em diversos locais do concelho, na ilha de São Miguel.