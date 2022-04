Comemorações do Dia da Viola da Terra com várias atividades

Conforme refere uma nota de imprensa, no dia 1 de outubro, pelas 19h00, a livraria Letras Lavadas recebe a apresentação do Livro “Viola da Terra – Crónicas”, numa sessão que contará também com um momento musical pelo trio Origens.



Ainda a 1 de outubro, a RTP/Açores transmite o concerto da “Orquestra de Violas da Terra e Convidados”, pelas 21h30, que foi gravado no Auditório Luís de Camões, contando com a presença de tocadores de Viola da Terra de várias Escolas de Violas da ilha de São Miguel, e com a participação especial de Ana Paula Andrade (Piano), Carolina Constância (Violino), Gianna De Toni (Contrabaixo) e Sílvia Oliveira (Flauta).

No dia 2 de outubro - o “Dia da Viola da Terra” - a Associação promove uma programação em colaboração com a Câmara Municipal de Ponta Delgada.

Assim, o espaço exterior do Centro Natália Correia recebe, pelas 19h30, a inauguração da exposição de fotografias “Violas dos Açores”.



Pelas 20h00, também no Centro Natália Correia, decorrerá o concerto comemorativo do Dia da Viola da Terra, que conta com o duo César e Rafael Carvalho, seguindo-se Raquel Dutra, em quarteto.



De 30 de setembro a 2 de outubro decorrerão ainda sessões de sensibilização em escolas e outras instituições.