Combustíveis vão subir mas abaixo do preço do continente

Presidente do Governo Regional admitiu que o preço dos combustíveis deverá subir em abril, mas que se está a trabalhar para manter o preço mais baixo face ao continente, recorrendo à neutralidade fiscal, revela o jornal.



"Pandemia custou 80 milhões de euros à Região", "Turista que mergulhava no Dóri resgatada após paragem respiratória" e "Ryanair vai voar no verão entre Ponta Delgada e Nuremberga" são outros destaques desta edição.



No Desporto: "Ginastas açorianos conquistam doze medalhas em França".