Combates no centro de Mariupol

"Em Mariupol, as unidades da [autoproclamada] República Popular de Donetsk, com o apoio das Forças Armadas da Rússia fecham o cerco aos combatentes nacionalistas no centro da cidade", disse o porta-voz do Ministério da Defesa russo, Igor Konachenkov.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já causou pelo menos 780 mortos e 1.252 feridos, incluindo algumas dezenas de crianças, e provocou a fuga de cerca de 5,2 milhões de pessoas, entre as quais mais de 3,1 milhões para os países vizinhos, segundo os mais recentes dados da ONU.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.