Combate à Covid gera “despesas adicionais” e “problemas acrescidos” aos municípios

José António Soares, novo líder da Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores (AMRAA) assume que a sua prioridade é definir, junto do Governo Regional, o montante que será atribuído às autarquias no âmbito do PRR e as prioridades estratégicas para o próximo quadro comunitário de apoio