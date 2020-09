Covid-19

Colômbia completa seis meses de pandemia com mais de 666 mil contágios e 21 mil mortos

A Colômbia completou no domingo seis meses de pandemia com um total de 666.521 contágios pelo novo coronavírus e 21.412 mortos, segundo o boletim do ministério da Saúde, que referiu 8.065 novos casos e 256 óbitos num dia.