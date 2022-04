Coligação diz que os resultados fortalecem o Governo dos Açores

“O que nós estamos querendo, com objetividade e com ostentação, é demonstrar nesta conferência de imprensa que achamos que o próprio resultado eleitoral nos fortaleceu e reforçou a coesão desta solução governativa para os Açores”, sublinhou José Manuel Bolieiro, líder regional do PSD.

O dirigente social-democrata ressalvou porém que, apesar do aumento de votação registado nas eleições de domingo, nos partidos de coligação (PSD/CDS/PPM), o Governo açoriano não vai privilegiar as autarquias da sua cor política.

“O princípio de lealdade democrática que nos caracteriza, nos impõe uma relação isenta com todos os autarcas eleitos, independentemente da sua cor partidária, por que agora, após as eleições, representam o seu povo e o seu território”, garantiu José Manuel Bolieiro.

Para o líder do CDS-PP nos Açores, Artur Lima, os eleitores do arquipélago confirmaram nas urnas a boa opção governativa do atual executivo regional, saída das legislativas regionais de outubro de 2020.

“Os açorianos perceberam que esta forma de governo plural funciona. Está a funcionar a bem dos Açores e tem tido resultados muito positivos para as nossas populações”, sublinhou o líder dos centristas açorianos.

Já o líder regional do PPM, Paulo Estêvão, entende que os eleitores açorianos mostraram também que estão satisfeitos com o desempenho do Governo Regional, apesar de estar em funções há apenas 11 meses.

“É evidente que, se não existisse uma apreciação positiva, no âmbito do desempenho do Governo Regional, estes resultados eleitorais não teriam sido possíveis”, defendeu o dirigente monárquico, lembrando que “uma má governação não teria permitido resultados tão significativos”.

Para os três partidos que formam o Governo dos Açores, o resultado das autárquicas de domingo mostra também que o arquipélago está a viver uma mudança de ciclo político.

O PS venceu as eleições autárquicas em nove dos 19 concelhos dos Açores, mas perdeu três presidentes de câmara em relação há quatro anos, ao passo que o PSD passou a ter oito presidentes (mais três do que em 2017), dois deles eleitos numa coligação com CDS-PP e com o PPM e um apenas em coligação com o CDS-PP.