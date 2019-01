CMH aprova Fundo Próprio para Praia do Norte e Cedros

Foi aprovado dois protocolos de Fundo Próprio, na reunião de câmara da horta, desta feita com as freguesias da Praia do Norte e dos Cedros.

O Fundo Próprio de Investimento de apoio às Freguesias, uma iniciativa da Câmara Municipal da Horta MH, veio incentivar as juntas de freguesia a encontrarem novas formas de financiamentos.





Segundo José Leonardo Silva, citado em nota de imprensa, a autarquia “abre assim a possibilidade das juntas de freguesia encontrarem outras formas de financiamento e de parcerias, contando com a comparticipação municipal para a execução dos seus projetos”.





Foi aprovado, por unanimidade, a doação de um prédio na freguesia dos Cedros e a minuta de contrato de doação de um ultraleve, por parte de João Corvelo, à cidade da Horta.





Durante a reunião foi ainda aprovada a ratificação do contrato de comodato com o Grupo Folclórico do Salão, bem como os protocolos celebrados com o Grupo Desportivo Cedrense e Sporting Clube da Horta.





Igualmente aprovado, por unanimidade, foi um protocolo de cooperação com a Associação Cultural Música Vadia, organizadora do festival MUMA, no valor de 8 mil euros. A par disto, foi também aprovado um pedido de apoio da Paróquia de Nossa Senhora da Graça para reparação do Passal.