Clube Patinagem de Santa Cruz organiza Meeting e Challenge

O evento, idealizado a pensar na formação dos atletas do clube lagoense, vai contar com a participação do técnico da World Skate, Felipe Sereno, e com a juiz internacional da World Skate, Ana Rodrigues.



O Meeting está agendado para 23, 24 e 25 de abril e vai desenrolar-se em três pavilhões: Escola Secundária de Lagoa, Básica Integrada da Ponta Garça e Básica Integrada da Ribeira Grande.

Por outro lado, o CPSC vai organizar mais uma edição do Açores Challenge, um torneio Rollart aberto à participação de atletas de patinagem artística de São Miguel e da ilha da Madeira.



Tal como nas anteriores edições, o torneio tem como objetivo aumentar o ritmo competitivo dos atletas e prepará-los para as provas oficiais regionais e nacionais.



O Açores Challenge está agendado para os dias 22 e 23 de maio no pavilhão da Escola Secundária de Lagoa e conta com a colaboração da Câmara Municipal de Lagoa e Associação de Patinagem de São Miguel.