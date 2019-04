Clube Motard de São Miguel tem nova direção

A nova direção é presidida por Flávio Couto, tem Filipe Câmara, como vice-presidente, Paulo Miranda, como tesoureiro, Nicolau Wallenstein como secretário. Conta ainda com os vogais Pedro Figueiredo, Horácio Costa e Rodrigo Teixeira Miranda.



Para presidente da Mesa da Assembleia Geral foi eleito Luís Silva Melo, que conta com Marco Moreira como secretário e Vitor Lopes como sub-secretário.



No Conselho Fiscal, o presidente é Helder Marrelha, com os vogais Pedro Moniz e António Gil.



De acordo com comunicado, o projeto da nova direção quer "unir nomes experientes com outros mais jovens, para uma caminhada associativa que vai tentar retomar alguns dos eventos emblemáticos que fizeram história neste clube".



"Dedicado e empenhado na defesa do motociclismo", como referiu o novo presidente, não esquecerá as "preocupações do dia a dia e continuará a abraçar causas sociais. Irá trabalhar pela manutenção das boas relações com outros clubes da ilha, na participação em alguns eventos comuns e manter-se-á a tradição do seu caloroso acolhimento de membros de outros clubes da região ou do país, em visita à ilha".



Saliente-se que a sede do Clube Motard de São Miguel, aberta aos serões das sextas-feiras, manter-se-á como um espaço acessível e inclusivo, para sócios e simpatizantes.