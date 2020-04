Clube Motard de Santa Maria festeja os 17 anos

O Clube Motard de Santa Maria celebrou, no dia 3 de abril, o seu décimo sétimo aniversário. Apesar da não realização dos eventos programados para a comemoração deste aniversário, em virtude da pandemia de Covid-19, a atual direção do clube liderada pelo sócio Luís Cabral, relembrou aos associados o muito já desenvolvido durante este período de existência do clube.