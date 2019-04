Clube Motard de Santa Maria comemorou o seu 16º aniversário

Ao longo destes anos, o Clube Motard de Santa Maria realizou diversos eventos, "promoveu a ida a Santa Maria de grandes artistas de freestyle, levou a cabo o 1º Motofest nos Açores realizado por uma associação, tem participado nos diversos eventos de cariz regional realizados nos Açores. Localmente também tem dado grande apoio e instituições de cariz social", refere comunicado.



Para este ano, o grande projeto da atual direção, passa por motivar uma comitiva mariense, com cerca de 30 pessoas, para marcar presença num dos maiores eventos da Europa,' Benção dos Capacetes', que decorrerá no Santuário de Fátima e conta, habitualmente com cerca de150 mil motards de toda a Europa



No entanto, e este sábado, o Clube Motard de Santa Maria realizará a sua 12ª Romaria Motard, altura em que irão percorrer 14 igrejas marienses, a simbolizar a via sacra.