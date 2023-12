O Leixões ganhou por 3-2, mas contou com a forte réplica das micaelenses que adiantaram-se no marcador no final do primeiro set.



As sereias responderam com vitórias nos dois parciais seguintes, mas a equipa micaelense forçou a negra ao ganhar o quarto parcial.



No set decisivo, a equipa nortenha foi mais eficaz e esteve melhor nos momentos cruciais do jogo.

O Clube K é agora nono classificado com 12 pontos.