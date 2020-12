Clube K apura-se para os quartos de final da Taça Challenge de voleibol feminino

A equipa de Ponta Delgada integra o grupo D, vai agora jogar o acesso às meias-finais com o Sistem9 Yesilyurt Istambul, da Turquia, que no outro jogo superou o Kaunas, da Lituânia, por 3-0.

O jogo está marcado já para quinta-feira, de novo em Istambul.

As açorianas começaram a perder, com 25-22 no primeiro set, após o que acertaram o seu jogo e conseguiram parciais favoráveis de 25-17, 25-23 e 25-20.

A brasileira Ana Paula Guth, com 14 pontos, e a uruguaia Sofia Terilli, com 11, foram as melhores marcadoras da formação portuguesa.