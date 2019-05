Classe de Conjunto de Violas da Terra comemora 10.º Aniversário

A Classe de Conjuntos de Violas da Terra do Conservatório Regional de Ponta Delgada leva a cabo, amanhã, dia 7 de maio, o concerto comemorativo do seu 10.º aniversário, pelas 18h30, no Auditório Luís de Camões.

No concerto, a Classe de Conjuntos vai apresentar várias peças do cancioneiro português, música tradicional irlandesa e ainda peças de compositores açorianos, com arranjos feitos propositadamente a pensar nas características da Classe.





Á Classe de Conjunto de Violas da Terra irão juntar-se vários convidados, nomeadamente, alunos de canto, flauta, percussão, piano, violino e viola. Numa segunda parte participarão antigos alunos da Classe de Viola da Terra. A apresentação culminará com uma colaboração do Coro Infantil do Conservatório sob a direção musical de Ana Paula Andrade.





Atualmente a Classe de Conjuntos de Violas da Terra conta com oito alunos, dos cursos básico e secundários de Viola da Terra, e é orientada por Rafael Carvalho.





Nestes 10 anos a Classe tem participado em diversas audições de Classe e ainda em várias audições de Natal e Carnaval onde participam as Classes de Conjuntos da Escola, participando também em inúmeros eventos fora da escola em representação da mesma e com o intuito de valorizar a Viola da Terra e de demonstrar o trabalho realizado da escola.





O evento é organizado pelo Conservatório Regional de Ponta Delgada e da Classe de Viola da Terra e, contará com a colaboração da Associação de Juventude Viola da Terra, sendo o primeiro evento oficial da “Temporada de Violas da Terra 2019”.