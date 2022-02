Cirurgia pioneira realizada no Hospital da Horta

Este facto é assinalável em virtude de ser a primeira vez que estas cirurgias se realizam nos Açores e constituem uma grande mais-valia para os doentes.

As cirurgias foram levadas a cabo pelo Dr. Manuel Castanheira de Oliveira, urologista do Hospital de Santo António no Porto e pela Dra. Soraia Rodrigues, urologista residente do Hospital da Horta.

De acordo com os cirurgiões, esta é uma "cirurgia de elevado nível de complexidade, com um potencial de complicações alto, mas que se traduz num pós operatório mais favorável para o utente", referiram citados em nota.



"Para esta unidade de saúde, este é mais um bom exemplo da colaboração que pode existir entre entidades, com a mais valia de garantir aos utentes do Hospital da Horta melhores cuidados de saúde e aos profissionais de saúde novos conhecimento técnicos".