Cinco detenções no âmbito da operação “Duas ou quatro rodas, há espaço para todos”

Acrescenta o Comando Regional dos Açores da PSP que 630 condutores foram submetidos ao teste de controlo de alcoolemia no âmbito desta operação e 296 viaturas foram controladas por radar, das quais 36 em infração ( 19 leves; 16 graves e uma muito grave).

O Comando Regional dos Açores da PSP realizou 50 operações de fiscalização, entre os dias 1 e 7 de abril deste ano, no âmbito da operação “Duas ou quatro rodas, há espaço para todos”.

