Cinco derrotas seguidas supera registo de 2002/03

Cinco derrotas consecutivas é a maior série de desaires averbados pelo Santa Clara em oito presenças na I Liga de futebol.



A marca, negativa, foi alcançada sábado em Paços de Ferreira na partida da 24.ª jornada e supera o anterior registo de quatro derrotas consecutivas em 2002/2003.



Na então terceira presença dos encarnados de Ponta Delgada na I Liga, a sequência de quatro desaires seguidos contribuiu para que Manuel Fernandes fosse despedido do comando técnico da equipa.



Entre a oitava e a 11.ª ronda da chamada SuperLiga, o Santa Clara perdeu com Beira-Mar (em Aveiro), Benfica (em São Miguel), União de Leiria (em Leiria) e Nacional (São Miguel), resultados que precipitaram a saída do antigo avançado do Sporting que foi rendido no comando técnico dos encarnados pelo brasileiro (já falecido) Carlos Alberto Silva. A contratação do treinador que tinha sido bicampeão nacional pelo FC Porto (em 1991/1992 e 1992/1993) foi a tentativa de evitar a descida à II Liga, desiderato que na altura não foi alcançado.



Na Mata Real os encarnados acabaram por superar aquele registo que tinha 20 anos. A série de cinco desaires seguidos iniciou-se com Jorge Simão frente a Arouca (em Arouca), Famalicão (em São Miguel) e Marítimo (no Funchal), prolongando-se com Danildo Accioly frente a Vitória de Guimarães (São Miguel) e Paços de Ferreira (em Paços de Ferreira).