Ciclistas querem melhores acessibilidades e alertam para inadequação de ciclovias

A iniciativa, que decorreu desde quinta-feira, foi promovida pela Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta (FPCUB) e pela sua congénere espanhola CONBICI, com o apoio da Câmara Municipal de Cascais.

A falta de atualização do Regulamento de Sinalização de Trânsito foi outro dos temas abordados, o que, segundo o responsável da FPCUB, impede que se implementem zonas de coexistência, zonas 30 ou uma rede ciclável “melhor sinalizada”.

“O congresso procurou focalizar-se na acessibilidade além da mobilidade e foram dados alguns exemplos que estão em curso em cidades portuguesas e espanholas. As infraestruturas cicláveis e equipamentos coletivos de transporte têm de ser parte da equação da acessibilidade do território”, defendeu.

Entre as conclusões do encontro, a importância da acessibilidade foi uma das mais destacadas, como disse à agência Lusa o presidente da Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta (FPCUB), José Caetano.

A melhoria da acessibilidade nas cidades, a inadequação de algumas ciclovias e as lacunas na sinalização de trânsito foram algumas questões levantadas durante o 16.º Congresso Ibérico "A Bicicleta e a Cidade", que terminou este sábado em Cascais.

