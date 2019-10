Chiquinho regressa aos convocados do Benfica dois meses depois da lesão

O médio Chiquinho, que se lesionou no final de agosto, regressou este sábado aos convocados do Benfica para o jogo de domingo no estádio do Tondela, da oitava jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Chiquinho volta a fazer parte das opções do técnico Bruno Lage, dois meses depois de ter sofrido uma desinserção do tendão médio adutor da perna esquerda, no ‘clássico’ caseiro diante do FC Porto, que ditou a derrota dos campeões nacionais, por 2-0, em 24 de agosto.

A mesma lesão que afetou Chiquinho afasta agora Rafa da visita a Tondela, depois de o avançado se ter lesionado no duelo com o Lyon, para o grupo G da Liga dos Campeões, na quarta-feira.

Além do extremo internacional português, o boletim clínico inclui ainda o avançado espanhol Raúl de Tomás, que também está de fora da próxima partida do Benfica, devido a uma “entorse no tornozelo esquerdo”, segundo avança o clube da Luz.

Na lista de 20 atletas convocados por Bruno Lage destacam-se ainda os regressos de Caio Lucas e Jota, bem como a chamada do guarda-redes dos sub-23 Fábio Duarte.

O Benfica, segundo classificado da I Liga, com 18 pontos, visita o Tondela, quinto, com 12, no domingo, a partir das 15:00.