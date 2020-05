China regista um novo caso nas últimas 24 horas

Segundo a Comissão Nacional de Saúde da China, o novo caso é oriundo do exterior e foi diagnosticado na região autónoma da Mongólia Interior, no norte do país.

As autoridades de saúde chinesas indicaram que, até às 23:59 de segunda-feira (16:59 em Lisboa), 27 pacientes receberam alta, fixando o número de infetados ativos em 115, entre os quais dez estão em estado grave.

Desde o início da epidemia, a China registou 82.919 infetados e 4.633 mortos devido à covid-19. Até ao momento, 78.171 pessoas tiveram alta.

As autoridades chinesas referiram que 737.599 pessoas que tiveram contacto próximo com infetados estiveram sob vigilância médica na China, entre as quais 5.470 permanecem sob observação.