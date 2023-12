Chermiti denuncia racismo no desafio dos sub-20 com Itália

"Muito triste pelo que aconteceu hoje. Eu sei que nada vai acontecer ao jogador que me chamou macaco, mas eu só quero deixar aqui a frustração que eu e os meus colegas estamos a sofrer neste momento. Os jogadores e os fãs continuam a dizer o que querem durante os jogos e os árbitros não fazem nada. Não importa a cor, o tamanho ou a nacionalidade, nós só queremos jogar futebol. Diz não ao racismo", escreveu o atleta do Everton nas redes sociais.

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) informa que a denúncia foi feita ao arbitro do encontro, durante o decurso do mesmo, acrescentando que no final reforçou a “participação da denúncia” junto do juiz da partida.

A FPF diz ainda que vai reportar a situação às entidades disciplinares competentes da UEFA, já depois de ter exposto o ocorrido também à federação italiana.

“A FPF repudia e condena todas as situações de racismo e manifesta a sua total solidariedade com Chermiti. Em circunstância alguma, a FPF tolera qualquer tipo de comportamento discriminatório”, sublinha o organismo.

Já os ingleses do Everton estão solidários com o seu atleta, recordando que “o racismo e a discriminação são inaceitáveis no futebol e na sociedade”, concluindo: "estamos contigo, Youssef”.

O encontro decorreu Sassuolo, no Estádio Enzo Ricci, e terminou com o triunfo de Itália por 2-1.