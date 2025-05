Chega/Açores surpreendido por executivo admitir recuar na prioridade nas creches

O Chega/Açores disse que ficou “surpreendido com a intenção” do Governo Regional (PSD/CDS-PP/PPM) de recuar na prioridade no acesso às creches para filhos de pais que trabalham, considerando que se “ajoelha ao discurso deturpado da esquerda”.