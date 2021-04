Chega/Açores perspetiva aprovação do Orçamento Regional para 2021

Em declarações aos jornalistas, após as audições aos membros do executivo na Assembleia Regional a propósito do Plano e Orçamento dos Açores para 2021, o deputado avançou que o Chega irá apresentar propostas de alteração ao documento.

“Vão ser apresentadas com certeza alterações a essa grelha que foi apresentada e o Chega também, em princípio, já tem algumas alterações que vai apresentar, as quais não vou revelar agora como é obvio. Tudo se perspetiva para que o orçamento seja aprovado”, afirmou.

Segundo Carlos Furtado, as audiências demonstraram que se prevê um “bom entendimento durante esta legislatura entre o Governo e a Assembleia Regional”.

“Eu sou estreante nesta matéria, fui eleito há pouco tempo, é a primeira vez que participo em audições. Devo dizer que é uma experiência muito interessante, os senhores membros do Governo prestarem os esclarecimentos solicitados”, assinalou.

Carlos Furtado desvalorizou ainda a falta de resposta de alguns membros do executivo às questões dos deputados.

“Enquanto políticos estamos todos obviamente a aprender uns com os outros. Há aqui trabalho que no próximo orçamento a situação será, se calhar, mais esclarecida, cada um dos membros do Governo que vier às audições já virá mais bem informado, com definições mais objetivas daquilo que serão as perguntas”, apontou.

Durante esta semana decorreram, na cidade da Horta, no Faial, as audições aos membros do Governo Regional, de coligação PSD/CDS-PP/PPM (com o apoio parlamentar do Chega e Iniciativa Liberal), a propósito do Plano e Orçamento da região para 2021.

Este é o primeiro Plano e Orçamento do executivo açoriano liderado pelo social-democrata José Manuel Bolieiro, que será discutido e votado no plenário de abril da Assembleia Legislativa Regional.

A proposta de Orçamento dos Açores para este ano é de cerca de 1.900 milhões de euros, dos quais 165,7 milhões destinados ao transporte aéreo e à reestruturação da SATA.