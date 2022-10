Chega/Açores diz que apoio à natalidade exclusivo nas farmácias pode "evitar fraude"

O deputado do Chega no parlamento açoriano manifestou “muita satisfação” com o apoio à natalidade criado pelo Governo Regional (PSD/CDS-PP/PPM), defendendo que a exclusividade do uso dos 1 500 euros por nascimento nas farmácias pode “evitar alguma fraude”.