Certificado digital inválido para utentes vacinados com Janssen

Alguns açorianos estão a ter problemas em comprovar que estão vacinados com a Janssen usando o Certificado Digital Covid. Direção Regional da Saúde diz conhecer os problemas e que estes já foram reportados, revela o jornal.



"Carlos Furtado promete cumprir compromissos com eleitores", "Falta de emprego deixa imigrantes em dificuldades", "Região tem de responder a jovens 'nem-nem'” e "Polícia procura jovem desaparecido na Relva" são outros destaques desta edição.



No desporto os títulos desta Primeira Página são "Aumento de capital é para dotar a SAD de robustez financeira" e "14 clássicos no Rali Glórias do Passado".