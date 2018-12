Cerca de mil crianças da rede municipal de ATL encheram hoje o Coliseu Micaelense

A já tradicional festa de Natal foi dividida por dois períodos distintos, durante a manhã e tarde, sendo que em cada um destes momentos estiveram presentes, aproximadamente, 500 crianças que frequentam as cerca de três dezenas de salas ATL municipais existentes em 19 das 24 freguesias do concelho de Ponta Delgada.

Na abertura da festa, o vereador Pedro Furtado, em representação do presidente da câmara, José Manuel Bolieiro, sublinhou a importância da rede municipal de ATL para as crianças - “que são a nossa prioridade” -, destacando o apoio que a autarquia presta às famílias com esse serviço.

De acordo com nota de imprensa, Pedro Furtado aproveitou a ocasião para agradecer o trabalho dedicado de todos os funcionários da rede municipal de ATL, mas também aos colaboradores da Divisão de Desenvolvimento Social da Câmara que, ano após ano, organizam a festa de Natal das crianças das cerca de 30 salas atualmente existentes no concelho, desejando a todos um Feliz Natal e um Bom Ano Novo.

Aliás, Pedro Furtado regressou à tarde ao Coliseu Micaelense para dar as boas vindas ao segundo grupo de cerca de 500 crianças dos ATL municipais, formulando os mesmos desejos e deixando, novamente, o agradecimento a todos quantos contribuem para a realização de uma festa que já se tornou tradição em Ponta Delgada. Uma festa que também se apresenta como um momento de convívio entre todas as crianças da rede municipal de ATL, animadores e famílias.

Ao longo desta quarta-feira, as apresentações efetuadas pelas crianças foram todas alusivas ao Natal, com peças de teatro, coreografias e musicais. Neste dia, as crianças foram também "brindadas" com um momento de Terapia do Riso e com a apresentação da peça de Natal intitulada “Um Natal Sem Diferenças”, preparado pela equipa de animadores, terminando a festa, como já vem sendo hábito, com a chegada do Pai Natal.