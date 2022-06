Cerca de 34.500 crianças nos Açores apoiadas com complemento ao abono de família em 2021

"Em 2021, diligenciámos para que o complemento ao abono de família fosse processado e pago de forma mais rápida, o que permitiu apoiar, com maior eficácia, cerca de 34.500 crianças, com a verba de 2,5 milhões de euros. Foi também este Governo que decidiu olhar com atenção para os orçamentos familiares e aliviar a despesa mensal com o acesso à creche", refere Artur Lima, numa mensagem do executivo açoriano, a propósito do Dia Mundial da Criança, que se comemora esta quarta-feira.

Na mensagem, divulgada na página na Internet do Governo Regional, Artur Lima adianta ainda que em 2022, com a isenção das comparticipações familiares no acesso a creches, foi possível que "as famílias poupassem dois milhões de euros".

"São as crianças e as suas famílias as principais beneficiárias destas políticas sociais responsáveis, que não podem ser desmerecidas enquanto instrumentos efetivos de combate à pobreza e proteção dos rendimentos das famílias", sublinha.

O vice-presidente do Governo dos Açores afirma também que "o desenvolvimento de novos mecanismos de participação cívica, onde a criança se possa pronunciar acerca dos assuntos que têm impacto direto nas suas vidas diárias, consubstancia uma visão para a infância que importa amadurecer e, no futuro, efetivar".

"Julgamos que é preciso refletir sobre o sentido de oportunidade de novos mecanismos de participação, em articulação com as escolas e as instituições sociais, com respostas na área da infância e juventude", defende Artur Lima.

O governante sublinha igualmente que "urge que a voz da criança se faça ouvir", pela "ousadia que traz e pela criatividade com que olha para os desafios presentes".

"Somos todos nós que ganhamos com a participação das crianças e jovens na esfera pública", reforça.

Na mensagem, o vice-presidente realça ainda o papel decisivo da família na educação das crianças.

"O XIII Governo Regional dos Açores olha para as nossas crianças como os construtores dos Açores do futuro e, nesse contexto, pretende desenvolver políticas de infância consonantes com a salvaguarda dos seus direitos", acrescenta.