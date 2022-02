A mostra, que estará patente de 30 de julho a 24 de setembro, resulta da doação do espólio do Grupo Teatral da Casa do Povo da Fajã de Baixo à autarquia de Ponta Delgada, refere nota.





Esta doação surgiu por ocasião da celebração do Dia Mundial do Teatro em 2018, reconhece e recorda as referências do teatro popular na Fajã de Baixo, em particular, e em Ponta Delgada em geral, ao mesmo tempo que ajuda a preservar fragmentos da nossa memória coletiva.