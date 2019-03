Centro de Karaté de Lagoa conquista quatro títulos regionais

As mais lidas

Os atletas Iara Moniz, Alexandre Gomes e Bianca Silva, sagraram-se vice-campeões; enquanto Isabel Oliveira e Jerson Morais, obtiveram os terceiros lugares do pódio.

Foram, assim, campeões regionais Vitória Joaquim, na categoria kata infantil feminino; Henrique Ayala, na categoria de kumite iniciados -30kg;Thomas Junior, no kumite de iniciados +55kg, e Sara Pereira, no kumite juvenil feminino -55k, refere nota da autarquia.

O Centro de Karaté de Lagoa (CKL) marcou presença, no passado domingo, no Campeonato Regional de Karaté, nas categorias de infantis e juvenis, alcançando quatro títulos regionais.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok