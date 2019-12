Centro de Competências Digitais alargados aos Centros de Convívio

O autarca, que falava à margem do Convívio de Natal dos Centros de Convívio da ilha do Faial, ressalvou o orgulho que tem nas pessoas idosas do concelho “fico imensamente satisfeito quando vejo os nossos idosos aqui reunidos, sobretudo quando o espírito se mantém jovem”, disse citado em nota.





José Leonardo Silva enalteceu todos aqueles que já não estão no mercado de trabalho se mantém ativos sobretudo com ações de voluntariado em prol da sociedade.





“Estas iniciativas têm dois propósitos. Em primeiro lugar, promover um encontro, nesta quadra, entre as pessoas e, em segundo lugar, agradecer pelo trabalho que desenvolveram, ao longo da sua vida, e pelos contributos que deram e ainda dão ao nosso Faial”, frisou José Leonardo Silva a propósito deste encontro.





À semelhança dos últimos anos, a Câmara Municipal da Horta presenteou os utentes dos centros de convívio e de dia do concelho com um almoço convívio de Natal.



Foram mais de duas centenas de utentes dos diversos centros de dia e de idosos do Faial que estiveram no Barão Palace a passar uma tarde diferente.



Os idosos ouviram o rancho de natal dos colaboradores da CMH e assistiram a um momento cultural com os alunos da escola profissional da Horta.